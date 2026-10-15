El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció este jueves la reapertura progresiva de sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz, que comenzarán a prestar servicios de manera parcial a partir del próximo lunes 19 de octubre.

Chile anuncia reapertura de consulados en Caracas y Puerto Ordaz desde el #19Oct tras normalización de relaciones

Según informó la Cancillería chilena, desde esa fecha comenzará la entrega de pasaportes a ciudadanos chilenos residentes en Venezuela y quedará habilitado el sistema para agendar trámites consulares.

Posteriormente, desde el 26 de octubre, ambas oficinas podrán tramitar pasaportes y cédulas de identidad, así como actos notariales, entre ellos autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder.

También se retomarán las inscripciones consulares relacionadas con nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

¡Buenas noticias para los chilenos en Venezuela! 🇨🇱🇻🇪



Nuestros consulados en Caracas y Puerto Ordaz vuelven a abrir sus puertas y reanudarán progresivamente su atención. pic.twitter.com/3IBLlLeLWc — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) October 15, 2026

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, destacó que la medida permitirá brindar protección y servicios a los más de 25.000 ciudadanos chilenos residentes en Venezuela.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela”, afirmó.

Pérez Mackenna señaló además que la decisión representa “un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”.

Los servicios consulares chilenos en Venezuela habían cesado en enero de 2025, tras la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Cumplimos un compromiso. 🇨🇱🇻🇪

Desde el 19 de octubre, los consulados de Caracas y Puerto Ordaz reanudarán su atención progresivamente para dar protección y servicios a más de 25.000 compatriotas. Un paso más hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela. https://t.co/aZ4md8d6ij — José Francisco Pérez Mackenna (@MinPerezMac) October 15, 2026