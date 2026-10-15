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Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026
Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026

Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026.

Contenido

El dólar en Venezuela cotiza este jueves 15 de octubre de 2026 a 879 bolívares, de acuerdo con la última actualización oficial. El tipo de cambio es una de las variables centrales de la economía y su movimiento diario impacta tanto en los mercados como en el bolsillo.

Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026

En la jornada de hoy, la cotización del dólar se ubica en 879 bolívares para la compra.

En comparación con el cierre de ayer, el dólar en Venezuela registra una variación de +0,14%, teniendo en cuenta que había cerrado a 878 bolívares el miércoles 14 de octubre de 2026.

La evolución diaria del tipo de cambio es seguida de cerca por el mercado, pues influye de manera directa o indirecta en distintos sectores de la economía. Impacta en el costo de las importaciones, en los precios internos de productos vinculados al comercio exterior y en las decisiones de ahorro e inversión, especialmente en contextos de volatilidad financiera o tensiones cambiarias.

Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este jueves 15 de octubre de 2026

Por eso, la cotización del dólar hoy se mantiene como un indicador clave para consumidores, empresas y analistas financieros.

Cuántos bolívares se pueden comprar con 100 dólares hoy en Venezuela

Con el precio actual del dólar en Venezuela, US$100 equivalen a 87.912 bolívares al tipo de cambio vigente.

En tanto, US$1.000 representan 879.122 bolívares.

Estas conversiones permiten dimensionar de manera concreta el impacto del valor del dólar hoy en decisiones cotidianas, operaciones comerciales y planificación financiera.

Venezuela: la variación del dólar en lo que va del año

En lo que va del 2026, el dólar en Venezuela acumula una variación de +191,71%, al pasar de 301 a los actuales 879 bolívares.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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