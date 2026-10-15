Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años.





Un migrante venezolano de 18 años, identificado como Pedro Eduardo Hernández Gudino, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Nuevo México.

Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años

Reportes en redes sociales se limitan a indicar que Hernández fue detenido por las autoridades migratorias. El joven estudiante estaría en un centro de detención en Nuevo México, mientras espera la resolución de su situación judicial.

Hernández lleva casi una década viviendo en Estados Unidos, puesto que ingresó legalmente con su familia cuando tenía apenas nueve años. Fue detenido a los 18, poco después de concluir sus estudios a nivel de pregrado.

Con 18 años recién cumplidos, Hernández obtuvo el título de Associate Degree (título de educación superior de nivel de pregrado). En el momento de su detención estudiaba Ingeniería en la Universidad de Texas Permian Basin (UTPB).

ESTUDIOS DE HERNÁNDEZ

El joven venezolano destacó dentro del sistema educativo estadounidense. A pesar de su corta edad, Hernández tiene un sueño claro: desarrollar prótesis para que personas con discapacidad puedan volver a caminar.

La excelencia académica le abrió a Hernández distintas oportunidades, incluyendo una beca del Rochester Institute of Technology (RIT) para continuar su formación en biomecánica. También recibió una oferta de Beca Presidencial de la Universidad de New Haven.

Aunque contaba con diversas opciones, Hernández no pudo aceptar las becas por dificultades económicas y problemas para acceder a financiamiento. Durante el verano, trabajo en una tienda de zapatos y una cadena de comida rápida para pagar sus estudios y ayudar a su madre.

Hernández es tan solo uno de los más 35.000 venezolanos arrestados por ICE, según datos manejados por el Deportation Data Projects entre enero y agosto. Venezuela tiene el cuarto puesto en la lista de nacionalidades con más detenciones migratorias.