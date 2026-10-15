Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Advierten que el anteproyecto de reforma de la Ley contra el Odio no aborda la eliminación plena de sanciones

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Vistas
2 Min Lectura
Advierten que el anteproyecto de reforma de la Ley contra el Odio no aborda la eliminación plena de sanciones

Advierten que el anteproyecto de reforma de la Ley contra el Odio no aborda la eliminación plena de sanciones.

Contenido

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este 13 de octubre, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó sobre el envío al Tribunal Supremo de Justicia del anteproyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, según reportó el portal periodístico Efecto Cocuyo. La remisión busca que la Sala Constitucional del alto tribunal revise el texto legislativo antes de continuar su tramitación en el Poder Legislativo.

La consulta judicial se fundamenta en el artículo 3 de la normativa constitucional aprobada en 2020, el cual exige validar que los cambios propuestos guarden conformidad con la Carta Magna nacional.

Advierten que el anteproyecto de reforma de la Ley contra el Odio no aborda la eliminación plena de sanciones

La diputada Amelia Belisario, integrante de la comisión especial de reforma presidida por el parlamentario Pedro Infante, advirtió que la propuesta oficialista se concentra en despenalizar conductas mediante la eliminación de penas de prisión. No obstante, la legisladora precisó que la fracción opositora insiste en la eliminación de las sanciones administrativas.

El artículo 20 de la ley vigente establece penas de diez a veinte años de cárcel para quien difunda mensajes considerados de discriminación o violencia. Asimismo, el texto contempla la revocatoria de concesiones a medios radiotelevisivos y el bloqueo de portales electrónicos junto a multas económicas.

Peticiones de derogatoria y balance de sanciones

Diversas organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales reclaman la derogación integral de la normativa por considerarla inconstitucional. Cifras de la organización Foro Penal señalan que aproximadamente 927 personas han sido imputadas bajo el delito de instigación al odio desde su promulgación en 2017.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años
Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios
Bonos Dólar BCV Economía
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
Bonos Economía Principales
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
Economía Dólar BCV Principales
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Nacionales Principales
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
Bonos Economía Principales
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Economía Bonos Dólar BCV Principales
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Nacionales

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte