Un importante bloque gremial conformado por 11 organizaciones sindicales del sector construcción en el estado Nueva Esparta alzó su voz de forma unitaria para fijar posición pública y presentar una propuesta de nuevo tabulador salarial adaptado a la realidad socioeconómica actual.

Sindicatos de la construcción en Margarita exigen aumento

Sindicatos de la construcción en Margarita exigen aumento

La medida gremial busca dignificar de manera urgente la labor de la mano de obra del sector en la entidad —incluyendo obreros, cabilleros, maestros de obra, maquinistas y carpinteros—, cuyos ingresos vigentes resultan totalmente insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar y el acceso a servicios básicos esenciales.

Frente unido por reivindicaciones laborales

Las organizaciones actuantes en el acuerdo —entre las que destacan SUTIC, SOVICA, SINASOICA, SUBTRACENE, FPT, SUTRAICA, FESUB, SINATRAC, SIRETRACENE y SITRASUPEN— denunciaron de manera conjunta que las escalas salariales aplicadas actualmente en la región insular han quedado rezagadas frente al contexto inflacionario del país.

Ante este complejo escenario, la alianza sindical consensuó una tabla de ingresos ajustada que será consignada formalmente ante las instancias correspondientes a nivel regional y nacional.

Entre los organismos receptores de la propuesta destacan la Cámara de la Construcción del estado Nueva Esparta, así como los entes del Ministerio del Trabajo y las instituciones del Estado competentes en materia de contratación colectiva. Los voceros recalcaron la disposición al diálogo institucional con el sector patronal público y privado para concertar la aplicación inmediata del nuevo tabulador.

Con información de Info5