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Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria

Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria.

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A través del canal oficial Patria Digital, se informó el inicio del desembolso del Ingreso Integral correspondiente al mes de octubre, dirigido al personal activo y jubilado del sector público.

Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria

El monto asignado en esta oportunidad asciende a 131.550,00 Bolívares, el cual es depositado de forma directa en la cuenta del Monedero Patria de cada beneficiario.

Como es habitual en este tipo de asignaciones, el proceso de acreditación se efectúa de manera gradual.

Asignación del Ingreso Integral

El proceso de asignación del Ingreso Integral a través de la plataforma Patria se realiza de la siguiente manera:

  1. Notificación: El usuario recibe un mensaje de texto oficial a través del 3532 o una notificación dentro de la plataforma Patria indicando la acreditación.
  2. Asignación gradual y directa: El pago no se realiza a todos los beneficiarios al mismo tiempo, sino de manera progresiva y directa a la cuenta del Monedero Patria de cada trabajador activo o jubilado del sector público.
  3. Verificación e ingreso: El beneficiario debe acceder con sus datos a la página oficial del Sistema Patria o a la aplicación móvil asociada.
  4. Consulta de saldo: Al ingresar, debe dirigirse a la sección de Monedero y seleccionar Monto o Histórico para confirmar la recepción del pago.
  5. Uso o transferencia de los fondos: Una vez verificado el saldo, el usuario puede optar por:
  6. Transferir a su cuenta bancaria: Ir a Monedero > Retiro de fondos, seleccionar la cuenta bancaria registrada e ingresar el monto a retirar.
  7. Realizar pagos internos: Utilizar el saldo directamente dentro del sistema para pago de servicios (luz, agua, telefonía, etc.) o transferencias a familiares.

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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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