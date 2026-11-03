Las autoridades del condado de Polk, en el estado de Florida, aprehendieron a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, identificados como Alex Marcano Osorio, de 25 años, y Génesis Núñez Rodríguez, de 30, acusados de sustraer más de 2.800 dólares en productos de alta gama de un establecimiento comercial.

Detienen en Florida a dos migrantes venezolanos acusados de integrar una red de robos en tiendas de lujo

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De acuerdo con las declaraciones brindadas por el sheriff del condado, Grady Judd, la pareja ingresó a una tienda de belleza ubicada en el centro comercial Posner Park, en la localidad de Davenport, apoderándose de un lote de perfumes valorado exactamente en 2.817 dólares. Los movimientos de ambos sospechosos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del local.

La detención se concretó de manera inusual cuando los detectives de la policía científica revisaban el material audiovisual en el mostrador del establecimiento y los dos involucrados regresaron al lugar con la intención de ejecutar un segundo hurto de mercancía, siendo interceptados en la puerta por los propios investigadores.

Los detalles revelados por el diario Tampa Bay News, indican que las pesquisas de campo permitieron determinar que este hecho no constituyó un evento aislado, sino que forma parte de una red de delincuencia organizada vinculada a por lo menos otros seis robos en comercios minoristas de Florida, orientada presuntamente a enviar la mercancía sustraída hacia Sudamérica.

Marcano Osorio y Núñez Rodríguez enfrentan cargos por hurto mayor en grado de delito grave y delincuencia organizada en el sector minorista.

Debido a su estatus migratorio irregular, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención federal preventiva en la cárcel del condado de Polk para asegurar su custodia en caso de intento de fianza y tramitar su eventual proceso de deportación.