El politólogo Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas, Ifedec, disertó en la isla de Margarita sobre las nuevas oportunidades para la economía de Venezuela, y al respecto aseguró que, ante la coyuntura geopolítica mundial, muy favorable a la inversión petrolera en Venezuela, el gran reto es el aprovechamiento que se haga de esto, pues recuerda que el país ha tenido rentas petroleras muy grandes, pero los modelos aplicados no tuvieron buenos resultados.

Pedro Pablo Fernández: Hay que sembrar nuevas ideas para evitar equivocaciones +VIDEO

Pedro Pablo Fernández: Hay que sembrar nuevas ideas para evitar equivocaciones

Fernández estuvo en la isla por invitación del Grupo Guayacán, y dicto también una conferencia en la Universidad de Margarita. Ante ambos públicos expuso una amplia cronología política y económica del país, y dejó como premisa, la necesidad de asumir que Venezuela no es un país rico sino con mucho potencial. “Somos un país que tiene muchísimos recursos, pero esos recursos hay que convertirlos en riqueza, empleo y oportunidad”, y a su conocimiento, el camino, es un modelo que estimule la inversión privada.

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“Yo no tengo ninguna duda que Venezuela va a crecer como ningún país en América Latina en los próximos años por una razón, aquí está todo por hacer, pero tenemos primero que resolver el problema institucional y eso toma tiempo”, dijo, y señalándole la sensación que tiene la población de que el país no termina de arrancar, insistió, “eso va a ir cediendo, porque lo primero es recomponer el país institucionalmente. Venezuela tiene que convocar elecciones de todos los cargos y recomponer el sistema judicial para atraer la cantidad de inversiones que están dispuestos a venir, porque las reglas de Venezuela todavía no están claras”.

Fernández destacó que es un hecho que Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela y Occidente en general, por la crisis que existe en el Medio Oriente, y lo mismo Europa por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. “A lo que lleva este panorama es a poner a Venezuela en el radar de las inversiones petroleras, pero también esto pasa por recuperar el sistema eléctrico nacional; entonces al final es una cadena de acontecimientos pero que todas coinciden en la recuperación de los sectores productivos en general”.

Sin embargo, un mensaje en el que insistió el politólogo y lo tiene como tarea en su recorrido por el país, es dar una batalla cultural, sembrar nuevas ideas para que en este nuevo momento de oportunidades no haya equivocaciones. “El gran reto es no repetir los errores del pasado y hacer las cosas de manera que podamos aprovechar ese enorme potencial que tiene Venezuela y podamos convertir los recursos que la naturaleza y la providencia nos regaló en riqueza en los bolsillos de la familia. Yo creo que los primeros sectores que se van a recuperar son el sector la construcción y la banca, y con eso va a ir arrancando el resto porque se recuperarán los créditos. Yo siempre digo, si Venezuela hace las cosas bien, no vamos a hacer otra cosa que crecer”.