Un movimiento telúrico de magnitud 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico revive la zozobra en el país vecino, casi tres meses después del devastador terremoto de 7,4 que dejó cientos de víctimas fatales.

Sismo de magnitud 5.6 sacudió la madrugada de Colombia

El temblor se registró exactamente a las 04:13 hora local (09:13 GMT), con epicentro localizado en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima (centro-sur), y con una profundidad menor a 30 kilómetros.

Aunque inicialmente el SGC emitió un boletín preliminar de 5,3, minutos más tarde el organismo ajustó la medición al alza a 5,6 de magnitud.

Pánico y alarmas encendidas en Bogotá

El fuerte remezón se sintió con intensidad en la capital, Bogotá, donde los residentes despertaron abruptamente tanto por la sacudida como por el ensordecedor sonido de las alarmas sísmicas comunitarias y de edificios residenciales.

«Las alertas de emergencia activaron a miles de personas que debieron desalojar preventivamente sus viviendas en medio de la oscuridad de la madrugada», reportaron medios locales. ÚLTIMA HORA | Sismo de magnitud 5,6 generó pánico en Colombia



Habitantes de Bogotá, Medellín Pereira y Tolima salieron de sus hogares en plena madrugada tras el movimiento telúrico

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El temor a la sombra de la tragedia reciente

Este nuevo temblor vuelve a encender los temores de la población colombiana tras el trágico precedente del pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó) devastó amplias zonas del territorio neogranadino.

Aquel movimiento telúrico afectó con dureza a ciudades como Cali, Manizales, Armenia y Pereira, causando el colapso de infraestructuras y dejando un balance oficial consolidado de 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas, más de 4.500 heridos y cerca de medio millón de damnificados que aún continúan en proceso de recuperación.

Hasta el momento, las autoridades de Gestión del Riesgo de Colombia evalúan posibles daños materiales o víctimas tras este nuevo evento sísmico en el departamento del Tolima.