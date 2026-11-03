Habitantes de la calle Bella Vista, ubicada en el sector El Espinal del municipio Díaz en la isla de Margarita, denunciaron la grave situación de emergencia que atraviesan tras quedar completamente a oscuras debido a la explosión de la totalidad de los transformadores que surten de energía eléctrica a la comunidad.

Vecinos de El Espinal sin luz tras explosión de transformadores

Vecinos de El Espinal sin luz tras explosión de transformadores

La contingencia inició días atrás con la explosión de un primer equipo. A pesar de que cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inspeccionaron el lugar en su momento, no se ejecutaron los trabajos de sustitución o reparación necesarios.

La crisis se agudizó este martes cuando los dos transformadores restantes colapsaron y detonaron de manera consecutiva. La falla dejó sin servicio eléctrico a decenas de familias y comercios de la zona.

Cuchilla retirada y cero respuestas

Los vecinos afectados reportaron con indignación que tras la segunda detonación, el personal técnico de la empresa eléctrica estatal regresó al sitio únicamente para retirar la cuchilla de protección de los postes y abandonar el lugar sin brindar explicaciones ni soluciones técnicas.

«Reportamos la falla reiteradamente por todos los canales correspondientes esperando una respuesta oportuna. Sin embargo, los técnicos vinieron, tumbaron la cuchilla para cortar el paso de corriente y se fueron, dejándonos completamente a oscuras y sin fecha de reparación», denunció uno de los residentes del sector.

La comunidad de El Espinal exige la intervención inmediata de las autoridades municipales y de la gerencia regional de Corpoelec para que procedan a la sustitución de los tres transformadores dañados, advirtiendo sobre los riesgos a la salud y las pérdidas de alimentos que genera la falta prolongada de energía eléctrica en la zona.