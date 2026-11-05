Reportan sismo de 2.9 en el estado Sucre: esto indica Funvisis.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un sismo de magnitud 2,9 en la escala de Richter la tarde de este miércoles 4 de noviembre en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela, de acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución.
Sin embargo, el evento natural no generó reportes inmediatos de daños materiales ni víctimas en las poblaciones cercanas a la zona del epicentro.
Reportan sismo de 2.9 en el estado Sucre: esto indica Funvisis
El temblor ocurrió exactamente a las 5:28 de la tarde de este miércoles. Según los datos del monitoreo en tiempo real de Funvisis, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32,2 kilómetros.
El epicentro del sismo se ubicó en las cercanías de Irapa, específicamente a 10 kilómetros al norte de esta localidad perteneciente al municipio Mariño, en el estado Sucre. Las coordenadas exactas del evento, aportadas por el organismo, fueron «10,667 grados de latitud norte y 62,561 grados de longitud oeste».
Sucre, estado con actividad sísmica
De acuerdo con la información institucional histórica y los datos de Funvisis, el estado Sucre se encuentra ubicado en una de las zonas con mayor actividad sísmica de todo el territorio nacional.
Esta constante sismicidad responde de manera directa a la cercanía de la región con importantes sistemas de fallas geológicas.