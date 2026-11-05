Reportan sismo de 2.9 en el estado Sucre: esto indica Funvisis.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un sismo de magnitud 2,9 en la escala de Richter la tarde de este miércoles 4 de noviembre en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela, de acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución.

​Sin embargo, el evento natural no generó reportes inmediatos de daños materiales ni víctimas en las poblaciones cercanas a la zona del epicentro.

Reportan sismo de 2.9 en el estado Sucre: esto indica Funvisis

El temblor ocurrió exactamente a las 5:28 de la tarde de este miércoles. Según los datos del monitoreo en tiempo real de Funvisis, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32,2 kilómetros.

​El epicentro del sismo se ubicó en las cercanías de Irapa, específicamente a 10 kilómetros al norte de esta localidad perteneciente al municipio Mariño, en el estado Sucre. Las coordenadas exactas del evento, aportadas por el organismo, fueron «10,667 grados de latitud norte y 62,561 grados de longitud oeste».

​Sucre, estado con actividad sísmica

​De acuerdo con la información institucional histórica y los datos de Funvisis, el estado Sucre se encuentra ubicado en una de las zonas con mayor actividad sísmica de todo el territorio nacional.

​Esta constante sismicidad responde de manera directa a la cercanía de la región con importantes sistemas de fallas geológicas.