Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que las elecciones en Venezuela se celebrarían «idealmente» el próximo año, aunque advirtió de que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres.

Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027

En una entrevista con The New York Times en la Casa Blanca, Rubio señaló que Venezuela necesita renovar su Tribunal Supremo y su consejo electoral, además de avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fuerzas de seguridad antes de celebrar elecciones, que situó “idealmente” en 2027.

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó garantizar que las elecciones se celebren antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump. Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones auspiciadas por Washington permitan reformar el máximo tribunal a mediados de diciembre.

También indicó que los negociadores prevén reunirse la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral.