Representantes de gremios y sindicatos de los sectores Salud, Magisterio y Universitario convocaron a un paro colectivo de 12 horas para el próximo 16 de noviembre, con el propósito de presionar al Gobierno nacional para que atienda sus demandas laborales y económicas.

Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

La decisión se tomó este jueves 5 de noviembre durante la Asamblea Intersectorial Nacional, realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. La convocatoria responde a la falta de respuestas al pliego de exigencias que representantes de los trabajadores entregaron el 13 de octubre en el Palacio de Miraflores.

Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, cuestionó la falta de atención a las reivindicaciones del sector laboral y sostuvo que el Ejecutivo mantiene una deuda económica y social con los trabajadores.

«Creo que el Gobierno tiene que atender el tema laboral. No puede estar simplemente atendiendo otros temas. Tienen una enorme deuda en materia económica, la deuda más importante es la deuda social que tiene con los trabajadores», expresó.

¿Qué sectores participarán en el paro nacional?

De acuerdo con Afonso, la jornada de protesta contará con la participación de distintos sectores laborales, entre ellos:

Profesores y trabajadores universitarios.

Personal obrero y administrativo.

Médicos y trabajadores de enfermería.

Psicólogos y trabajadores sociales.

Representantes del Magisterio y del sector educativo.

La convocatoria busca reunir a trabajadores de distintas áreas de la administración pública y de los servicios esenciales para exigir respuestas sobre sus condiciones laborales, salarios y reivindicaciones contractuales.

Aunque se anunció una duración de 12 horas, los representantes gremiales no detallaron en la información suministrada el horario específico ni las modalidades de participación de cada sector.

Aprueban paro de actividades de los sectores salud, Magisterio y Universitario para el lunes 16 de noviembre.#UCV#Paro pic.twitter.com/mKVqakqwHl — APUCV (@APUCV) November 5, 2026

Gremios respaldan protestas de trabajadores de Guayana

El anuncio del paro se produjo mientras trabajadores de las empresas básicas de Guayana mantienen acciones de protesta en varios puntos de Puerto Ordaz, estado Bolívar, para exigir respuestas a sus demandas laborales.

Afonso manifestó su respaldo a los empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y destacó la duración de las acciones que mantienen los trabajadores de la región.

«Manifestamos toda la solidaridad con la lucha de los trabajadores de la CVG que llevan más de 15 días en protesta y más de 130 horas en huelga de hambre», afirmó.

Los gremios consideran que la falta de respuestas a las reivindicaciones laborales ha prolongado el conflicto y motivado nuevas acciones de presión.

El paro convocado para el 16 de noviembre se suma a las manifestaciones que distintos sectores de trabajadores han desarrollado durante el año para reclamar mejoras salariales, cumplimiento de compromisos contractuales y atención a sus condiciones socioeconómicas.

Con información de El Estímulo.