NacionalesPrincipales

Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

Betania Boadas
Por Betania Boadas
4 Min Lectura
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

Representantes de gremios y sindicatos de los sectores Salud, Magisterio y Universitario convocaron a un paro colectivo de 12 horas para el próximo 16 de noviembre, con el propósito de presionar al Gobierno nacional para que atienda sus demandas laborales y económicas.

Contenido
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre

La decisión se tomó este jueves 5 de noviembre durante la Asamblea Intersectorial Nacional, realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. La convocatoria responde a la falta de respuestas al pliego de exigencias que representantes de los trabajadores entregaron el 13 de octubre en el Palacio de Miraflores.

Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, cuestionó la falta de atención a las reivindicaciones del sector laboral y sostuvo que el Ejecutivo mantiene una deuda económica y social con los trabajadores.

«Creo que el Gobierno tiene que atender el tema laboral. No puede estar simplemente atendiendo otros temas. Tienen una enorme deuda en materia económica, la deuda más importante es la deuda social que tiene con los trabajadores», expresó.

¿Qué sectores participarán en el paro nacional?

De acuerdo con Afonso, la jornada de protesta contará con la participación de distintos sectores laborales, entre ellos:

  • Profesores y trabajadores universitarios.
  • Personal obrero y administrativo.
  • Médicos y trabajadores de enfermería.
  • Psicólogos y trabajadores sociales.
  • Representantes del Magisterio y del sector educativo.

La convocatoria busca reunir a trabajadores de distintas áreas de la administración pública y de los servicios esenciales para exigir respuestas sobre sus condiciones laborales, salarios y reivindicaciones contractuales.

Aunque se anunció una duración de 12 horas, los representantes gremiales no detallaron en la información suministrada el horario específico ni las modalidades de participación de cada sector.

Gremios respaldan protestas de trabajadores de Guayana

El anuncio del paro se produjo mientras trabajadores de las empresas básicas de Guayana mantienen acciones de protesta en varios puntos de Puerto Ordaz, estado Bolívar, para exigir respuestas a sus demandas laborales.

Afonso manifestó su respaldo a los empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y destacó la duración de las acciones que mantienen los trabajadores de la región.

«Manifestamos toda la solidaridad con la lucha de los trabajadores de la CVG que llevan más de 15 días en protesta y más de 130 horas en huelga de hambre», afirmó.

Los gremios consideran que la falta de respuestas a las reivindicaciones laborales ha prolongado el conflicto y motivado nuevas acciones de presión.

El paro convocado para el 16 de noviembre se suma a las manifestaciones que distintos sectores de trabajadores han desarrollado durante el año para reclamar mejoras salariales, cumplimiento de compromisos contractuales y atención a sus condiciones socioeconómicas.

Con información de El Estímulo.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: "Esperamos una excelente temporada decembrina"
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: «Esperamos una excelente temporada decembrina»
Nuevo derrame de crudo golpea más de 10 kilómetros de costa en Zulia
Nuevo derrame de crudo golpea más de 10 kilómetros de costa en Zulia
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Bonos Bonos Patria Dólar BCV Economía Principales
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Economía Nacionales Principales
Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Inicia el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 160.124 bolívares
Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares
Bonos Patria Bonos Dólar BCV Economía
Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre
Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre
Bonos Bonos Patria Dólar BCV Economía
Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026 de Bs. 79.650 para funcionarios de seguridad y prevención
Bono Cuadrantes de Paz Octubre 2026: ¿Qué pasó con el pago que no ha llegado al Sistema Patria?
Bonos Bonos Patria Economía Principales Venezuela
‎Tercer envenenamiento en Maneiro: Acciones legales frenarían maltrato animal +VIDEO
‎Tercer envenenamiento en Maneiro: Acciones legales frenarían maltrato animal +VIDEO
Regionales Nueva Esparta Principales
Jesús de Miguel
Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras fuerte choque contra el portero rival
Deportes Principales

Anunciantes

Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Reporte Confidencial se consolida como el portal de noticias más visitado de Nueva Esparta en 2026
Reporte Confidencial se consolida como el portal de noticias más visitado de Nueva Esparta en 2026
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte