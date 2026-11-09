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El Barcelona remonta y gana 2-1 al Atlético para seguir líder de la Liga

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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El Barcelona remonta y gana 2-1 al Atlético para seguir líder de la Liga
El Barcelona remonta y gana 2-1 al Atlético para seguir líder de la Liga

El Barcelona remonta y gana 2-1 al Atlético para seguir líder de la Liga.

El Barcelona mantuvo el liderato este domingo tras remontar y ganar 2-1 al Atlético de Madrid con un doblete de Fermín, en la duodécima fecha del campeonato español, marcada por los homenajes a Jesús de Miguel.

El Barcelona remonta y gana 2-1 al Atlético para seguir líder de la Liga

Un gol de Giuliano Simeone (9′) adelantó a los rojiblancos, pero dos tantos de Fermín López (45′ y 66′) aseguraron la victoria azulgrana en un duelo en el Metropolitano por la punta de la clasificación liguera que cerró la jornada.

Los azulgranas se irán líderes de LaLiga al parón de selecciones, con tres puntos más que el Real Madrid, segundo tras su victoria la víspera sobre el Valencia.

El Atlético se quedó en el tercer cajón del podio a cinco puntos de los azulgranas, que pasaron del sufrimiento al dominio en el Metropolitano para llevarse la victoria.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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