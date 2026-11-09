Autoridades mantienen despliegue y atención tras fuerte lluvia en Barcelona.

En respuesta a las intensas precipitaciones registradas este sábado 7 de noviembre, comisiones de Protección Civil (PC) y la Corporación de los Servicios Públicos del municipio Simón Bolívar, mantienen un despliegue en diversos sectores para evaluar daños y atender a la población.

El personal operativo realizó recorridos de inspección y monitoreo en los sectores de: Caño Salao, Maurica, Lago Mar, Fernández Padilla, El Viñedo, La Ponderosa, Mesones, Tronconal, Los Esfuerzos, Centro Histórico, Barrio Corea y Las Casitas.

Autoridades mantienen despliegue y atención tras fuerte lluvia en Barcelona

Las fuertes ráfagas y la lluvia constante generaron voladuras de techos, caídas de árboles, anegaciones, colapso de una pared de una vivienda en la Calle Bolívar del centro histórico y desprendimiento del tendido eléctrico.

El responsable de PC, Eduardo Guacarán, informó que las atenciones fueron inmediatas y se mantienen este domingo por instrucciones de la alcaldesa, Sugey Herrera, así como se constató el nivel del Río Neverí que permanece en 3.37 metros sobre el nivel del mar.