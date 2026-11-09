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Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo
Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo

Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo.

Las prolongadas precipitaciones registradas entre la noche del sábado 7 y las primeras horas de este domingo 8 de noviembre provocaron una severa emergencia en el municipio San Diego del estado Carabobo, dejando anegaciones en sectores como Campo Solo, Colinas de San Diego y El Morro 1, así como pequeños deslizamientos de tierra en el sector Magallanes y en la urbanización La Esmeralda, a la altura de Terrazas

Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo

De acuerdo con el informe oficial presentado a las 8:21 de la mañana por el alcalde León Jurado, los niveles de agua han comenzado a descender gradualmente tras verificarse la fluidez progresiva del cauce del río principal, transmitiendo un mensaje de tranquilidad a la población.

Para hacer frente a la contingencia, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Diego, efectivos de la Policía Municipal y personal de gestión de riesgos se mantienen desplegados en las calles desde las 3:00 de la madrugada, evaluando los daños y atendiendo las solicitudes prioritarias de los vecinos. 

La información fue respaldada por el comandante de los bomberos, general Hermes López, quien constató en el terreno la disminución paulatina del agua en los sectores más golpeados por el temporal.

Ante la situación, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y utilizar las líneas telefónicas institucionales de manera responsable, limitando su uso a verdaderas situaciones de riesgo para permitir que las comisiones de salvamento operen con mayor rapidez y efectividad en las zonas afectadas.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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