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Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026

Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026.

Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 1.001,18 bolívares y la del dólar estadounidense en 897,53 bolívares para la fecha valor del lunes 9 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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