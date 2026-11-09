Presidente de Colombia atribuye al ELN las amenazas de atentado contra varios medios.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuyó este domingo las amenazas de atentados contra varios medios de comunicación, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias», expresó el mandatario en X.

Presidente de Colombia atribuye al ELN las amenazas de atentado contra varios medios

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que es «grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión en Bogotá».