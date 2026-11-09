La representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, confirmó el domingo 8 de noviembre que el Gobierno encargado se encuentra «a las puertas de un anuncio» sobre la liberación de nuevos presos políticos en el país.

Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos

Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos

En entrevista concedida al periodista David Placer a través de su canal en la plataforma YouTube, Figuera detalló que sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para avanzar en la sistematización de expedientes y agilizar los procesos de excarcelación en el marco del tercer ciclo de conversaciones iniciado el pasado 14 de octubre en el Hotel Meliá Caracas.

«Nosotros en la mesa hemos sido incisivos, persistentes a que se haga un anuncio. De tal manera que sostuvimos una reunión hace poco de dos días, precisamente con Jorge Rodríguez, este y manifestó pues que estamos a las puertas de un anuncio. En los términos de decirle al país la salida de nuevos presos políticos», afirmó Dinorah Figuera al referirse al avance de los requerimientos parlamentarios.

Durante las declaraciones, la parlamentaria explicó que la delegación afinó el registro de casos para categorizar la situación de las mujeres privadas de libertad, los detenidos que padecen complicaciones de salud y los expedientes de militares o civiles con penas cumplidas a quienes no se ha garantizado el debido proceso.

Asimismo, Figuera señaló que planteó directamente ante la mandataria encargada Delcy Rodríguez la solicitud de liberación de los efectivos militares, proponiendo incluso la alternativa de que puedan salir del país hacia naciones como Alemania o España para su reunificación familiar.

«Yo le pude plantear al gobierno interino, inclusive a la presidenta del gobierno interino Delcy Rodríguez, precisamente la demanda que nos han hecho varios familiares de militares a su decisión de que ellos sean liberados, inclusive están solicitando salir fuera del país», indicó Figuera, añadiendo sobre las gestiones internacionales: «Tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Alemania sobre la base específicamente de un preso que quiere estar ahí reencontrándose con su hija para que se generen todas las relaciones de carácter diplomático para facilitar que estos presos políticos que decidan ir a otro país puedan hacerlo».

Las conversaciones entre ambas delegaciones se desarrollan en el marco de una agenda de trabajo orientada al «restablecimiento institucional», cuyo eje normativo central abarca el proceso de reforma parcial a la Ley contra el Odio, cuerpo legal bajo el cual se procesó administrativamente a gran parte de las personas actualmente privadas de libertad.

El abordaje sobre este instrumento responde al reclamo de derogación o modificación de normativas consideradas «restrictivas» de los derechos civiles y de la actuación de las organizaciones no gubernamentales. ​

Esta ruta acordada en la mesa de diálogo avanza de forma paralela a la apertura del proceso de postulación para la renovación de las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como a los compromisos para la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la fijación de garantías de cara a un eventual escenario político.

En el primer ciclo de diálogo de agosto de 2026, el Ejecutivo anunció la concesión de medidas alternativas a la prisión para 131 personas, proceso en el cual la organización Foro Penal logró verificar la excarcelación efectiva de entre 72 y 78 presos políticos. Posteriormente, al cierre del segundo ciclo celebrado en septiembre, organizaciones de derechos humanos confirmaron la liberación de un grupo adicional de entre 20 y 30 personas privadas de libertad por motivos políticos.

​En el balance general acumulado, las autoridades gubernamentales reportaron que más de 1.046 ciudadanos habían recibido medidas de excarcelación o amnistía desde inicios de 2026. Sin embargo, los registros independientes de Foro Penal ubican la cifra de personas que aún permanecen detenidas por razones políticas en alrededor de 322 ciudadanos, de los cuales 140 corresponden a efectivos militares y 182 a civiles.

​Recientemente, tras su retorno al territorio nacional, Corina Machado visitó las afueras del centro penitenciario El Rodeo I, el pasado 6 de noviembre, para respaldar a las familias que mantienen un campamento permanente desde hace más de 300 días, denunciando que solo un grupo de los detenidos acumula más de 1.700 años de prisión.

Asimismo, la Asamblea Nacional de 2015 reafirmó que el proceso de diálogo representa «una vía para restituir los derechos fundamentales» y lograr la liberación definitiva de todos los privados de libertad por razones políticas.