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Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza
Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza

Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza.

Al menos 4 personas murieron y 88 resultaron heridas este domingo en un accidente ferroviario ocurrido en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones descarrilaran, informaron fuentes oficiales.

Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza

Según un recuento preliminar, el Ministerio de Salud y Población egipcio informó del fallecimiento de cuatro personas en el siniestro y elevó a 88 la cifra de heridos, si bien el número podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate. 


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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