Fedecámaras Nueva Esparta presentó a la Asociación de Adultos Mayores, Asomayor, el anteproyecto de una Ley nacional de economía plateada para que sea liderada por el grupo ante la Asamblea Nacional.

Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores

La propuesta se hace en el marco del aniversario número 14 de esta organización, que habiendo logrado ya una ordenanza en el municipio Maneiro, de la isla de Margarita, enfocada en acceso y apoyo a la población mayor de 50 años, ahora daría blindaje legal a la inclusión económica y laboral, respaldado en el Artículo 80 de la Constitución y engranada con la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores.

Destacan que el modelo “economía plateada” representa la tercera economía más grande del mundo, movilizando un volumen financiero global estimado en 22 mil millones de dólares anuales.

En Venezuela, el sector mueve aproximadamente entre 12.000 a 12.500 millones de dólares anuales, de allí que este anteproyecto de Ley, busca impulsar la oferta de bienes y servicios «Silver», enfocándose en dos vertientes principales: el adulto mayor como consumidor de bienes y servicios dándole incentivos y garantías para la creación de un ecosistema comercial preferencial; y como actor económico y productivo, reconociendo que este grupo social posee la experiencia intelectual y el manejo de gran parte del capital económico del país.

Al respecto, Gabriel Briceño, presidente de Fedecámaras, dijo que esta iniciativa lleva a identificar nuevas fortalezas, y por tanto abre alternativas para direccionar acciones en la región con un amplio espectro jurídico.

“Entendemos que hay algunas iniciativas legislativas que han llevado adelante proyectos de protección al adulto mayor, pero esto va más allá de simplemente la seguridad social. Esto va enfocado hacia el empuje de una economía que tiene un gran potencial y el estado Nueva Esparta cuenta con la infraestructura con la mejor posición geográfica del Caribe para potenciar e impulsar el turismo plateado”.

Por su parte, Absalón Davis, presidente de Asomayor, ratificó que la demografía de los adultos mayores está creciendo de manera exponencial y fue lo que precisamente llevó al Banco Interamericano de Desarrollo, a financiar proyectos para el área.

“Dios quiera sea aprobada esta Ley, una fortaleza enorme a nivel nacional, y agradeció al Dividendo Voluntario para la Comunidad, ser uno de sus puntales más importantes con su programa de aceleración y de capacitación”.

Roy Molina, Coordinador general de la Alianza Plateada del Dividendo Voluntario, presente para los actos conmemorativos de Asomayor, felicitó la alianza y destacó que, en Venezuela, actualmente el 19% de la población es adulto mayor, y es la mayor población adulto mayor de Latinoamérica, cuyo promedio es el 14% nosotros, por lo que es un sector que se debe aprovechar y reforzar.