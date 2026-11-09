Zulianos celebraron el Día del Gaitero en la Basílica y rindieron tributo a Neguito Borjas.

Las distintas generaciones de la gaita zuliana se dieron cita este domingo en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para conmemorar el Día del Gaitero y enaltecer la identidad cultural de la región.

El evento multitudinario reunió a destacados exponentes en escena, quienes ofrecieron un repertorio simultáneo en honor a esta tradición musical.

Zulianos celebraron el Día del Gaitero en la Basílica y rindieron tributo a Neguito Borjas

​La jornada sirvió además como marco especial para rendir un sentido tributo a la trayectoria de «Neguito» Borjas, reconociendo sus 50 años de valioso aporte y dedicación a la gaita venezolana.