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Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show

Ana Carolina Arias.- Mil 100 jóvenes de la isla de Margarita, se preparan para romper el Récord Guinness de la banda de marchas más grande del mundo, donde espera la participación de más de 15.000 bandistas de todo el país.

Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
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Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Gobernación de Nueva Eparta, la Federación Nacional de Bandas, alcaldías, el Ministerio de la Juventud y la Gran Misión Venezuela Joven.

Darío Alejandro Vivas, viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, fue testigo del segundo ensayo regional aplaudiendo el talento que demuestran los jóvenes.

Por su parte, Julián Gómez, coordinador musical de Nueva Esparta para el Récord Guinness, detalló que los ensayos por municipio comenzaron en marzo con las 18 bandas que participarán.

Gómez explicó que la preparación se adapta a los horarios de los participantes, pues en su mayoría son estudiantes de distintos turnos, universitarios, trabajadores y exalumnos, con una edad mínima de 10 años.

La meta nacional, según el coordinador, es superar la marca de Japón que el año pasado alcanzó 12.260 participantes, y llegar a 16.000 alumnos en Caracas.

En cuanto al repertorio, el evento del 29 de noviembre en Los Próceres incluirá un popurrí de parranda venezolana que comenzará con «Bella Venezuela» y «La Burra»; al finalizar se interpretará un popurrí de calipso con «Bandido», «Guayana» y «Caballo Viejo«.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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