RegionalesNueva EspartaPrincipales

World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Vistas
2 Min Lectura
World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027
World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027

La aerolínea World2Fly Portugal anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva ruta comercial transatlántica que conectará de forma directa a la ciudad de Lisboa con la Isla de Margarita, reforzando la llegada de turismo internacional hacia el estado Nueva Esparta durante la temporada de verano boreal de 2027.

Contenido
World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027

World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027

La operación aerocomercial estará vigente desde el 1 de junio hasta el 28 de septiembre de 2027, ofreciendo una frecuencia semanal programada para operar los días martes.

De acuerdo con datos publicados por el portal especializado Aviation Club Center, los itinerarios de la conexión han sido establecidos en los siguientes horarios locales:

  • Vuelo 3P3125 (Lisboa – Porlamar): Saldrá de la capital portuguesa a las 11:30 a. m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a las 3:00 p. m.
  • Vuelo 3P3126 (Porlamar – Lisboa): Despegará de la isla de Margarita a las 6:05 p. m., arribando al continente europeo a las 6:45 a. m. del día siguiente.

Operación en aeronaves de fuselaje ancho

La ruta transoceánica será ejecutada con aeronaves Airbus A330-300, aviones de gran capacidad y fuselaje ancho utilizados habitualmente para trayectos de larga distancia, lo que garantizará una importante oferta de asientos por vuelo.

La incorporación del destino Porlamar forma parte de la estrategia de expansión de World2Fly Portugal para captar el flujo de viajeros europeos durante los meses de mayor demanda turística.

Por su parte, el sector turístico y comercial del estado Nueva Esparta celebra la apertura de este puente aéreo directo con Portugal, una iniciativa estratégica que impulsará el posicionamiento internacional de la Perla del Caribe y dinamizará la economía local.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela
Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027
Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027
Política y Opinión Política - Opinión Principales
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Principales Variedades
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: "Esperamos una excelente temporada decembrina"
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: «Esperamos una excelente temporada decembrina»
Regionales Nueva Esparta Principales
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Nacionales Principales
ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas
ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas
Regionales Nueva Esparta Principales
Ex trabajadores de Pdvsa advierten irregularidad en auditoría al fondo de pensiones
Ex trabajadores de Pdvsa advierten irregularidad en auditoría al fondo de pensiones
Regionales Nueva Esparta Principales
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte