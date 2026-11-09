La aerolínea World2Fly Portugal anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva ruta comercial transatlántica que conectará de forma directa a la ciudad de Lisboa con la Isla de Margarita, reforzando la llegada de turismo internacional hacia el estado Nueva Esparta durante la temporada de verano boreal de 2027.

World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027

La operación aerocomercial estará vigente desde el 1 de junio hasta el 28 de septiembre de 2027, ofreciendo una frecuencia semanal programada para operar los días martes.

De acuerdo con datos publicados por el portal especializado Aviation Club Center, los itinerarios de la conexión han sido establecidos en los siguientes horarios locales:

Vuelo 3P3125 (Lisboa – Porlamar): Saldrá de la capital portuguesa a las 11:30 a. m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a las 3:00 p. m.

Saldrá de la capital portuguesa a las 11:30 a. m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a las 3:00 p. m. Vuelo 3P3126 (Porlamar – Lisboa): Despegará de la isla de Margarita a las 6:05 p. m., arribando al continente europeo a las 6:45 a. m. del día siguiente.

Operación en aeronaves de fuselaje ancho

La ruta transoceánica será ejecutada con aeronaves Airbus A330-300, aviones de gran capacidad y fuselaje ancho utilizados habitualmente para trayectos de larga distancia, lo que garantizará una importante oferta de asientos por vuelo.

La incorporación del destino Porlamar forma parte de la estrategia de expansión de World2Fly Portugal para captar el flujo de viajeros europeos durante los meses de mayor demanda turística.

Por su parte, el sector turístico y comercial del estado Nueva Esparta celebra la apertura de este puente aéreo directo con Portugal, una iniciativa estratégica que impulsará el posicionamiento internacional de la Perla del Caribe y dinamizará la economía local.