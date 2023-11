Navegantes del Magallanes volvió a naufragar ante los Leones del Caracas.

Leones del Caracas hizo respetar su casa, el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, frente a los Navegantes del Magallanes, con blanqueo de 4-0. De esa manera, extienden la mala racha de los turcos en la capital del país y los melenudos colocaron su récord en seis victorias y tres derrotas, igualado con Águilas del Zulia en el segundo lugar.

El encargado de comenzar el duelo por los carabobeños fue Luis Martínez (1-1), quien actuó por espacio de 4.2 innings, tres hits permitidos, una carrera limpia recibida, tres pasaportes negociados y cuatro rivales ponchados. Cargó con la derrota, tras ser la víctima del cuadrangular de Aldrem Corredor en la parte baja del segundo tramo.

Un duelo de pitcheo se vivió en la capital tras la conexión del zurdo. Los filibusteros intentaron marcar la paridad, pero no contaron con el batazo oportuno, pues desperdiciaron hasta nueve corredores en circulación. El infielder Raynel Delgado fue el responsable de dejar tres de ellos.

Noriega dejó su average en .457, luego de acumular 16 hits (4 dobles), 12 rayitas fletadas, 6 anotadas, un boleto negociado y apenas 2 ponches sufridos en 35 visitas al plato, distribuidas en nueve compromisos.

“Busqué ajustar, llevar a cabo el plan del mánager y pude dar el batazo para ampliar la diferencia”, dijo Gabriel en rueda de prensa post juego. “Mi ajuste fue no apurarme y me ha dado resultados, sin importar si soy noveno bate o primero (en el orden), en la posición que me coloquen siempre voy a pensar lo mismo”, sentenció.