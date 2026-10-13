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Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada

Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada.

Un sujeto de 32 años de edad y su madre de 56 fueron arrestados por comisiones de Polianzoátegui en el sector Barrio Sucre de Pariaguán, municipio Francisco de Miranda, luego de ser denunciados por el presunto abuso sexual en perjuicio de la hija del hombre, una adolescente de 16 años de edad.

Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada

Los procedimientos se llevaron a cabo el domingo 11 de octubre, a las 3:30 p.m. y 7:50 p.m.

El principal sospechoso fue identificado como Carlos Alfredo Romero Ortiz (32), progenitor de la menor. Asimismo, los funcionarios procedieron con la aprehensión de Maribel Ortiz (56), abuela paterna de la víctima, luego que la joven manifestara ante las autoridades que la mujer tenía pleno conocimiento de los abusos y no actuó para protegerla ni formular la denuncia.

Tras la actuación policial y en compañía de la consejera del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna), la víctima fue evaluada en el Hospital Tipo I de Pariaguán, donde se constató un embarazo de 14 semanas producto del presunto abuso.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui, a cargo del fiscal Luis España, organismo especializado en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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