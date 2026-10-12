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Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS

Una situación particular se registró la tarde de este lunes 12 de octubre en la avenida principal de Juangriego, municipio Marcano frente al Geriátrico.

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La repentina aparición de un enjambre de abejas hizo correr a las personas que se encontraban en la zona, sin embargo, en medio de la situación, jóvenes grabaron el momento que un joven se montó en una moto y se la llevó, aparentemente sin ser de su propiedad.

En las imágenes reportadas por transeúntes, se ve la presencia de los bomberos en el sitio y a las personas corriendo para escapar, inclusive varias motos dejadas en el pavimento. También se observa a un joven tapándose la cara y al momento toma la motocicleta y se marchó.

Se espera informe de los cuerpos de seguridad para detallar lo sucedido.

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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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