Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna.

El ámbito de la exploración espacial experimentó un avance científico sin precedentes en la presente década. La NASA abrió al público un gigantesco archivo con registros confidenciales recolectados en su última travesía fuera del planeta.

Por lo tanto, la publicación de este expediente consolida el éxito de una histórica misión que busca desentrañar los misterios de la Luna.

El organismo difundió un total de 800 gigabytes de datos científicos que fueron recopilados minuciosamente por los astronautas durante su sobrevuelo orbital.

La base informativa incluye más de 11.000 imágenes de alta resolución, videos exclusivos y anotaciones manuscritas tomadas desde la cápsula Orion.

Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna

Según reseñó Infobae, el equipo de tripulantes logró divisar cinco destellos de luz tenues provocados por choques de fragmentos rocosos contra el suelo lunar.

Las observaciones ocurrieron a una distancia de 74.000 kilómetros de la superficie gracias a la total oscuridad de un eclipse solar que acompañó el viaje por la cara posterior.

En consecuencia, los especialistas analizan la frecuencia de estos pequeños meteoritos para evaluar los riesgos de futuras infraestructuras humanas en la región.

LOS COLORES DE LA SUPERFICIE REVELAN MINERALES OCULTOS EN EL SATÉLITE

La tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen registró sutiles tonalidades de gris, negro, marrón, verde y azul en el relieve.

El hallazgo de esta variedad cromática ofrece pistas clave para identificar los componentes minerales del suelo y entender la evolución del cuerpo celeste.

Por consiguiente, los directivos de esta misión espacial utilizarán los datos planetarios como base logística para el diseño de las próximas expediciones tripuladas.