PrincipalesVariedades

Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
7 Vistas
2 Min Lectura
Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna
Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la LunaMisión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna

Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna.

Contenido

El ámbito de la exploración espacial experimentó un avance científico sin precedentes en la presente década. La NASA abrió al público un gigantesco archivo con registros confidenciales recolectados en su última travesía fuera del planeta.

Por lo tanto, la publicación de este expediente consolida el éxito de una histórica misión que busca desentrañar los misterios de la Luna.

El organismo difundió un total de 800 gigabytes de datos científicos que fueron recopilados minuciosamente por los astronautas durante su sobrevuelo orbital.

La base informativa incluye más de 11.000 imágenes de alta resolución, videos exclusivos y anotaciones manuscritas tomadas desde la cápsula Orion.

Misión Artemis II: NASA difundió fotos inéditas de los hallazgos en el lado oculto de la Luna

Según reseñó Infobae, el equipo de tripulantes logró divisar cinco destellos de luz tenues provocados por choques de fragmentos rocosos contra el suelo lunar.

Las observaciones ocurrieron a una distancia de 74.000 kilómetros de la superficie gracias a la total oscuridad de un eclipse solar que acompañó el viaje por la cara posterior.

En consecuencia, los especialistas analizan la frecuencia de estos pequeños meteoritos para evaluar los riesgos de futuras infraestructuras humanas en la región.

LOS COLORES DE LA SUPERFICIE REVELAN MINERALES OCULTOS EN EL SATÉLITE 

La tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen registró sutiles tonalidades de gris, negro, marrón, verde y azul en el relieve.

El hallazgo de esta variedad cromática ofrece pistas clave para identificar los componentes minerales del suelo y entender la evolución del cuerpo celeste.

Por consiguiente, los directivos de esta misión espacial utilizarán los datos planetarios como base logística para el diseño de las próximas expediciones tripuladas.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Bonos Economía Principales
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Nacionales Principales
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Regionales Nueva Esparta Principales Sucesos
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Regionales Nueva Esparta Principales
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Bonos Dólar BCV Economía
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
Economía Dólar BCV
FOTO PERFILADA CON IA
‎Urgente Polimariño: Habitantes identifican a roba casas en Costazul (Videos)
Principales Regionales
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación
‎Pablo Carreño: Pido justicia para mi hija (Video)
Principales Regionales

Anunciantes

PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales
Mi propuesta es que la nueva Venezuela tenga un ministro de la diáspora, con competencias reales, presupuesto, capacidad de representación internacional y responsabilidad directa frente a esos millones de venezolanos. La magnitud del fenómeno ya justifica una institución del más alto nivel del Estado.
Venezuela necesitará un ministro de la diáspora
Principales Política y Opinión Publirreportaje
Por Braulio Jatar Alonso ETL
De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump Por Braulio Jatar Alonso ETL
Política - Opinión Principales Publirreportaje

También podría gustarte