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Federación Venezolana de Maestros también marchará hasta Miraflores este 13-Oct

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Federación Venezolana de Maestros también marchará hasta Miraflores este 13-Oct
Federación Venezolana de Maestros también marchará hasta Miraflores este 13-Oct

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) confirmó este viernes que participará en la manifestación convocada por el sector salud para este martes 13 de octubre. La movilización gremial busca exigir reivindicaciones laborales ante el Ejecutivo.

Federación Venezolana de Maestros también marchará hasta Miraflores este 13-Oct
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Federación Venezolana de Maestros también marchará hasta Miraflores este 13-Oct

«Estamos unidos los trabajadores, el sector salud, universitario y el magisterio por eso estamos convocando a esta gran marcha el día martes 13 a las 9:00 de la mañana», indicó Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM.

La dirigente gremial aclaró el carácter de la protesta programada en la capital. Aseguró que será una acción pacífica, «sin ningún índole político, sino sindical y gremial”.

Los manifestantes marcharán desde la esquina Corazón de Jesús, frente a la sede central del Ipasme, y avanzarán en recorrido hacia el Palacio de Miraflores en Caracas.

«Ya basta de ofrecimientos y no de realmente atender a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales que no son atendidas por los ministros», añadió Márquez.

El magisterio exige la reanudación inmediata de las discusiones sobre la tercera convención colectiva única y la reestructuración de las tablas salariales. Además, la vocera reclamó la incorporación del personal jubilado en el pago del bono de profesionalización: «No es posible que nos jubilados no cobren este bono después de haberle dado 40 años a la educación«.

Márquez llamó a todos los educadores del interior del país a movilizarse de forma simultánea. El gremio docente convocó a concentraciones frente a las sedes de las Zonas Educativas en cada estado para respaldar las exigencias nacionales.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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