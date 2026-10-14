PrincipalesInternacionalesRconfidencial Chile

Declaran alerta roja en Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Declaran alerta roja en Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica
Declaran alerta roja en Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica

Declaran alerta roja en Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica.

 El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió alerta roja este martes para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital Santiago, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país.

Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y oriente de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse durante varias horas.

Declaran alerta roja en Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica

«Están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas (…) está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en esta situación de clima», informó en un punto de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Las autoridades reportaron que el tren subterráneo (Metro) en algunas estaciones de su principal línea está impedido de ofrecer un normal funcionamiento, dejando estaciones abiertas solo para la salida de pasajeros y al menos el cierre total de una de ellas.

Los fuertes vientos también ocasionaron el desprendimiento de infraestructura liviana en la terminal de buses, en Estación Central, en el centro de la ciudad.

«Lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible, de manera oportuna, para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea más seguro», añadió.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 36.000 hogares sin luz, siendo las comunas del noroeste y oeste de Lampa y Pudahuel las más afectadas, con más de 6.000 y 2.000 clientes sin suministro, respectivamente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde Coquimbo hasta Biobío).

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El temporal -influido por el fenómeno de El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
BCV | Dólar se cotiza en Bs. 877,90 y el euro en Bs. 982,75
BCV | Dólar se cotiza en Bs. 877,90 y el euro en Bs. 982,75
Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002
Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios
Bonos Dólar BCV Economía
¡Atención estudiantes! MPPEU anuncia becas universitarias de $40 y $60 por Patria
¡Atención estudiantes! Abren registro para las becas universitarias de $40 y $60 por Patria
Bonos Economía Principales
Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta
Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta
Regionales Nueva Esparta Principales
ÚLTIMA HORA: SACAN DE EL RODEO A ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB».
ÚLTIMA HORA | ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB, HABRÍA SIDO TRASLADADO A ESTADOS UNIDOS
Principales Internacionales
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre
Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre
Nacionales Principales
Proyecto margariteño gana premio de National Geographic
Proyecto margariteño gana premio de National Geographic
Regionales Nueva Esparta Principales
Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala
Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala
Internacionales Principales

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte