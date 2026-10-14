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Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic
Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic

Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic.

Meta presentó el lunes dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) de punta llamados Wonder y Wonder Full, que, según la compañía, ofrecen un rendimiento de nivel similar al de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

«Muse Spark fue nuestra primera familia de modelos, y ahora Muse Wonder es una clase de modelos mucho más grande y avanzada que nos sitúa en la vanguardia», escribió el director ejecutivo Mark Zuckerberg en X.

Hace algo más de un año, había invertido miles de millones en una refundación completa de las actividades de IA del grupo para alcanzar a los dos laboratorios de San Francisco que dominan la carrera en Estados Unidos, con Google al acecho.

Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic

Según las pruebas de Meta, Muse Wonder supera en varios criterios a los últimos modelos de OpenAI y Anthropic, los creadores de ChatGPT y Claude.

La empresa Artificial Analysis, una de las que evalúan los modelos de IA, lo sitúa entre los modelos más eficientes del mercado.

Disponible para los desarrolladores desde el lunes, el nuevo modelo hará funcionar «pronto» al asistente Muse, empezando por sus suscriptores de pago, según Meta.

Lanzado a principios de septiembre en Estados Unidos, Muse es un asistente de IA capaz de reservar un viaje, enviar correos electrónicos o realizar compras.

Se convirtió rápidamente en la aplicación gratuita más descargada en el App Store de Apple en el país, aunque su crecimiento pierde ritmo, según la firma Sensor Tower citada por el Wall Street Journal. Ahora se enfrenta a la competencia de Dots, el asistente de OpenAI, de Spark, el de Google, y de la start-up Instinct.

Meta cuenta con Muse para generar nuevos ingresos más allá de la publicidad, que constituye casi la totalidad de su facturación y financia este año hasta 145.000 millones de dólares de inversiones, esencialmente en IA.

El anuncio llega en un momento en que Silicon Valley está dividido sobre el ritmo adecuado de desarrollo de la IA, tras una serie de incidentes en los que algunos modelos se han escapado del control de sus creadores.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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