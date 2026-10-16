El proyecto de reforestación de los manglares en la Laguna de El Morro, presentado por la Unidad Educativa San Martín de Porres ante la red de Escuelas Asociadas de la Unesco, avanza de manera firme hacia su segunda fase de ejecución gracias al respaldo articulado de diversos sectores de la comunidad insular.

Avanza reforestación en la Laguna de El Morro en Margarita

Avanza reforestación en la Laguna de El Morro en Margarita

La directora del plantel, Yanet Márquez, señaló que próximamente se instalará una mesa de trabajo estratégica para convocar al empresariado regional, gremios turísticos, fundaciones y organizaciones locales con el objetivo común de transformar y rescatar este valioso espacio natural.

Por su parte, el coordinador de la red de Escuelas de la Unesco, Gustavo González, destacó que la primera etapa se enfocó en sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre los beneficios ecológicos del manglar. González resaltó que son pocos los proyectos escolares que logran trascender las paredes del aula para convertirse en soluciones reales dentro del entorno comunitario.

Ambos directivos coincidieron en la necesidad de sumar voluntades para promover la cultura ambiental mediante un trabajo mancomunado entre la empresa privada, la academia y los medios de comunicación.

Clamor por el rescate de la Laguna de los Mártires

No obstante, el impulso de esta iniciativa ambientalista ha servido para visibilizar el urgente llamado de atención que realizan las comunidades del norte de la isla en torno a la crítica situación de la Laguna de los Mártires, ubicada en el municipio Marcano.

A través de las redes sociales, vecinos y colectivos ecológicos denunciaron que este emblemático espacio —declarado Zona Protectora bajo el régimen de Administración Especial (ABRAE) y patrimonio histórico— se encuentra sumido en el total abandono:

Bocas tapadas: Los canales de comunicación con el mar están obstruidos por la acumulación de arena.

Los canales de comunicación con el mar están obstruidos por la acumulación de arena. Infraestructura colapsada: La planta de tratamiento permanece totalmente inoperativa.

La planta de tratamiento permanece totalmente inoperativa. Degradación ambiental: El área se ha convertido en un cementerio de manglares secos donde proliferan los zamuros y se generan partículas de polvo tóxico que afectan directamente a los habitantes de Juan Griego.

«Las comunidades del norte de la isla también urgimos atención y mesas de trabajo reales», expresaron los voceros locales, quienes invitan a la ciudadanía a seguir visibilizando la problemática a través de la cuenta en Instagram @ecosocialismonuevaesparta_ve.

La experiencia de reforestación en la Laguna de El Morro se consolida así como un modelo exitoso que, de ser replicado, podría extenderse a otros ecosistemas vulnerables del estado Nueva Esparta, donde la preservación ambiental y la acción conjunta resultan impostergables.