Autoridades colombianas, concretamente de Cúcuta, solicitaron la colaboración de los cuerpos de seguridad venezolanos para combatir a las estructuras irregulares que operan en la frontera, tras registrarse una reciente ola de violencia y un aumento de la presencia militar en la zona.

Autoridades de Cúcuta piden apoyo a Venezuela para frenar a grupos armados en la frontera

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, planteó llevar la estrategia al plano internacional y solicitar al gobierno de Estados Unidos la inclusión de Venezuela en el Escudo de las Américas, con el propósito central de impedir que los criminales hallen refugio en los municipios del país vecino. «Una de las cosas importantes que hay que hacer es hablar con el presidente de Estados Unidos y buscar incluir a Venezuela en el Escudo de las Américas, tratar de trabajar para que los delincuentes no tengan camas en los municipios vecinos», indicó el mandatario local.

Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, enfatizó la urgencia de establecer un trabajo mancomunado con las autoridades venezolanas para bloquear las rutas que utilizan los grupos al margen de la ley al cruzar la línea divisoria de forma ilegal.

«No podemos desconocer que estamos en una zona de frontera y, obviamente, necesitamos la colaboración de la hermana República de Venezuela y sus autoridades para que en esta frontera no se permita ese paso de los delincuentes de un país a otro», precisó el funcionario.

El despliegue de un mayor número de uniformados en las calles cucuteñas comenzó luego de concretarse diversos atentados. Entre los hechos documentados figura el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos, a lo que se sumó el reporte sobre la detonación de artefactos explosivos en la jurisdicción.

Con información de 2001