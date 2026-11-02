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Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta
Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Diversas comunidades del municipio Baruta experimentan la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a una avería registrada en el Sistema Tuy, según reportaron las autoridades locales.

Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Darwin González, alcalde del municipio, informó que los equipos técnicos y operativos se mantienen desplegados junto al personal especializado para reparar la falla y lograr la estabilización total del sistema de bombeo. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones mientras continúan las labores para restituir el suministro.

La falta de servicio impacta a múltiples sectores de la parroquia Baruta, entre los que destacan Anacoco, Los Samanes, Guaicay A y B, Terrazas de Santa Inés en su parte baja y parte alta, El Naranjal, Las Danielas, el Colegio Americano en El Mirador, el Tanque C Americano y La Y del Colegio.

Asimismo, la contingencia abarca zonas como la calle Victoria, la calle Federación en su parte alta y parte baja, Bolívar Norte Alta, Bolívar Norte Media, Bolívar Norte Baja, Quebrada Seca, La Naya, Los Alpes, Los Pinos, La Curvita, Polifibra, Minitas parte alta, además del sector Miranda y Los Manguitos.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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