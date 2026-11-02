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Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores

 Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a dos sujetos en procedimientos independientes por la presunta comisión de abuso sexual contra dos menores.

Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores

Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores

De acuerdo con el reporte policial, los casos fueron registrados en los municipios San Francisco y Rosario de Perijá.

El primero ocurrió en la urbanización La Coromoto, municipio San Francisco, donde efectivos del Servicio de Investigación Penal (Sipez) capturaron en flagrancia a Sergio Antonio Arias Terán, de 69 años de edad.

La aprehensión tuvo lugar luego de que una adolescente de 14 años lo denunciara por tocamientos indebidos. Durante la actuación se incautaron un teléfono celular y una camioneta.

Por su parte, en el sector La Frontera, municipio Rosario de Perijá, una comisión del Centro de Coordinación Policial local arrestó a Alfredo José Toyo Higuera, de 54 años, quien fue acusado de presuntos actos de abuso sexual en perjuicio de una niña de 12 años.

Ambas víctimas fueron llevadas a los centros de salud correspondientes para sus evaluaciones médicas forenses.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público en San Francisco y la Fiscalía 41 en Rosario de Perijá.


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