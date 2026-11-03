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Cotización oficial del dólar y euro para este martes 3 de noviembre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Cotización oficial del dólar y euro para este martes 3 de noviembre
Cotización oficial del dólar y euro para este martes 3 de noviembre

Cotización oficial del dólar y euro para este martes 3 de noviembre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

Imagen de la noticia: Cotización oficial del dólar y euro para este lunes 2 de noviembre: precio fijado por el BCV

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 997,92 bolívares y la del dólar estadounidense en 891,10 bolívares para la fecha valor del martes 3 de noviembre de 2026.

Cotización oficial del dólar y euro para este martes 3 de noviembre

Cotización oficial del dólar y euro para este 3 de noviembre: precio fijado por el BCV

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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