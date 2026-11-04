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Colisión entre autobús y camión cava deja unos 20 heridos en la carretera Cagua-Villa de Cura

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Colisión entre autobús y camión cava deja unos 20 heridos en la carretera Cagua-Villa de Cura
Colisión entre autobús y camión cava deja unos 20 heridos en la carretera Cagua-Villa de Cura

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 3 de noviembre en la carretera nacional Cagua-Villa de Cura, específicamente a la altura del sector Las Guasduas, en el estado Aragua, cuando un autobús de transporte colectivo colisionó con un camión cava y terminó volcado sobre la calzada.

Colisión entre autobús y camión cava deja unos 20 heridos en la carretera Cagua-Villa de Cura

Colisión entre autobús y camión cava deja unos 20 heridos en la carretera Cagua-Villa de Cura

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por medios regionales, la unidad de pasajeros, una Encava, cubría la ruta Caracas-San Juan de los Morros y se desplazaba por el tramo aragonés cuando se produjo el impacto contra el vehículo de carga liviana. El choque hizo que el colectivo perdiera el control y se volteara, lo que dejó un saldo preliminar de una veintena de heridos con politraumatismos y contusiones de distintos grados.

Tras el llamado de emergencia, se activó un operativo conjunto en el que participaron bomberos, Protección Civil, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios de la División de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encargaron del resguardo de la zona y de la atención prehospitalaria de los afectados.

Los lesionados de menor complejidad fueron llevados inicialmente a centros de salud de los municipios Zamora y Sucre, mientras que los pacientes con cuadros más delicados fueron canalizados hacia el Hospital Central de Maracay para recibir atención especializada.

Las autoridades de tránsito continúan investigando las circunstancias que rodearon el siniestro, pues hasta el momento no se han determinado las causas exactas que provocaron la colisión entre ambos vehículos.

Con información de 2001.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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