Una embarcación dedicada al transporte de frutas, identificada como José Alexander, permanece desaparecida en aguas del mar Caribe con cinco tripulantes a bordo, tras zarpar desde la isla de Curazao con destino al estado Falcón.

Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Periodistas y fuentes locales precisaron que los ocupantes de la nave corresponden a José Giménez, Alberto Flores, Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello, todos residentes del estado Falcón.

Ante la falta de comunicación con tierra firme, los familiares de los marineros exigen a los organismos de seguridad de Venezuela y de Curazao activar de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en la zona costera.

La embarcación zarpó al mediodía de un lunes con una carga de productos agrícolas y nunca llegó al puerto de La Vela, ubicado en el municipio Colina.

La incertidumbre persiste entre los parientes de la tripulación, quienes exigen el despliegue de operativos aéreos y marítimos por parte de las autoridades regionales para dar con el paradero de la nave.

🇻🇪🔴 La embarcación frutera "José Alexander" se encuentra a la deriva con cinco personas a bordo tras zarpar el mediodía de este lunes desde Curazao con destino al puerto de La Vela, en el municipio Colina del estado Falcón.



La tripulación no llegó a su destino a la hora… pic.twitter.com/NuvUlhHpAe — VPItv (@VPITV) November 4, 2026