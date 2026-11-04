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Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes
Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Una embarcación dedicada al transporte de frutas, identificada como José Alexander, permanece desaparecida en aguas del mar Caribe con cinco tripulantes a bordo, tras zarpar desde la isla de Curazao con destino al estado Falcón.

Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes
Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Reportan la desaparición de una lancha que zarpó de Curazao con rumbo a Falcón con cinco tripulantes

Periodistas y fuentes locales precisaron que los ocupantes de la nave corresponden a José Giménez, Alberto Flores, Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello, todos residentes del estado Falcón.

Ante la falta de comunicación con tierra firme, los familiares de los marineros exigen a los organismos de seguridad de Venezuela y de Curazao activar de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en la zona costera.

La embarcación zarpó al mediodía de un lunes con una carga de productos agrícolas y nunca llegó al puerto de La Vela, ubicado en el municipio Colina.

La incertidumbre persiste entre los parientes de la tripulación, quienes exigen el despliegue de operativos aéreos y marítimos por parte de las autoridades regionales para dar con el paradero de la nave.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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