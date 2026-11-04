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Táchira: Detenidas dos mujeres por intentar trasladar a una adolescente a Colombia con fines de explotación sexual

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Táchira: Detenidas dos mujeres por intentar trasladar a una adolescente a Colombia con fines de explotación sexual
Táchira: Detenidas dos mujeres por intentar trasladar a una adolescente a Colombia con fines de explotación sexual

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) adscritos al Servicio de Tránsito en el estado Táchira aprehendieron a dos mujeres por su presunta vinculación con una red de trata de personas en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal.

Táchira: Detenidas dos mujeres por intentar trasladar a una adolescente a Colombia con fines de explotación sexual

Táchira: Detenidas dos mujeres por intentar trasladar a una adolescente a Colombia con fines de explotación sexual

El procedimiento se inició cuando una adolescente de 17 años, procedente de Barquisimeto, estado Lara, que intentaba trasladarse hacia Cúcuta, Colombia, acudió junto a una joven de 19 años, sin vínculo de parentesco alguno, a la oficina del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Spnna) para tramitar un permiso de viaje. Durante el abordaje institucional, una tercera persona de 23 años se presentó en el lugar haciéndose pasar por familiar de la menor y ofreció un soborno en divisas a la funcionaria actuante para lograr la autorización de salida.

Tras la inmediata intervención de la comisión policial, las investigaciones preliminares determinaron que la adolescente era víctima de una red de captación orientada a la explotación sexual en el vecino país. 

Las autoridades identificaron a las dos detenidas como las presuntas responsables del traslado y entrega de la menor en territorio colombiano. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente


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Betenia Boadas - Periodista RC
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