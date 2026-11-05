Gremios de salud, magisterio y universidades convocan paro nacional de 12 horas el 16 de noviembre.

Gremios de salud, magisterio y universidades convocan paro nacional de 12 horas el 16 de noviembre

Representantes de gremios, sindicatos y trabajadores de los sectores universitario, salud y magisterio, reunidos este jueves en una asamblea intersectorial nacional en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), acordaron convocar una paralización de actividades de 12 horas para el próximo lunes 16 de noviembre.

Gremios de salud, magisterio y universidades convocan paro nacional de 12 horas el 16 de noviembre

La reunión, convocada como espacio de encuentro y lucha por salarios dignos, pensiones y el respeto a las convenciones colectivas, reunió a docentes, profesores, enfermeros, obreros, empleados administrativos, jubilados y pensionados. Los asistentes reiteraron la exigencia de “liberar el salario” y rechazaron la política de bonificaciones, bajo la consigna de que “el trabajo es un derecho humano”.

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), José Gregorio Afonso, anunció formalmente la decisión. Explicó que el paro responde a “la falta de respuesta del Ejecutivo al pliego de exigencias entregado el 13 de octubre por representantes gremiales. Entre las demandas principales destacó el cálculo de los aguinaldos con base en el ingreso integral de los trabajadores, el inicio de discusiones para la salarización de los bonos y la eliminación del Sistema Patria como mecanismo de pago”, dijo.