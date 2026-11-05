Policía de Haití localiza el vehículo de los cuatro militares salvadoreños emboscados pero continúa sin hallar pistas sobre su paradero.

Policía de Haití localiza el vehículo de los cuatro militares salvadoreños emboscados pero continúa sin hallar pistas sobre su paradero. La Policía Nacional de Haití (PNH) confirmó este miércoles 4 de noviembre de 2026 la localización del vehículo que trasladaba a los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras sufrir una letal emboscada a manos de bandas criminales el pasado 18 de octubre.

Las fuerzas del orden ubicaron el automotor en las inmediaciones de Puerto Príncipe durante un vasto despliegue de rastreo en el sector de Santo, perteneciente a la conflictiva comuna de Croix-des-Bouquets.

Las maniobras en Santo y el operativo de las unidades de élite

El mando policial detalló a través de un comunicado oficial que comisiones especializadas ingresaron al territorio donde ocurrió el ataque contra los miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Durante la avanzada por los callejones de la barriada, los agentes del orden no enfrentaron fuego enemigo ni resistencia armada directa por parte de los delincuentes.

No obstante, los uniformados debieron remover una barricada improvisada que bloqueaba el tránsito hacia el sitio exacto donde los maleantes abandonaron la unidad rodante.

A pesar de la exhaustiva revisión efectuada en el perímetro circundante, las brigadas policiales y los destacamentos militares no obtuvieron pistas que permitan ubicar a los cuatro desaparecidos.

En consecuencia, los cuerpos de seguridad mantienen acordonada la zona urbana para levantar huellas dactilares y recabar elementos criminalísticos dentro del automotor recuperado.

Aunado a esto, las autoridades haitianas intensifican las labores de inteligencia comunitaria con el propósito de reconstruir la trayectoria de los agresores tras perpetrar el rapto.

El despliegue de Bukele y la ofensiva sobre Cul-de-Sac

El envío de tropas y la controversia por restos óseos

Por otra parte, la desaparición de los soldados motivó una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno de El Salvador desde el primer instante de la tragedia.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el traslado urgente de más de 2.000 efectivos militares altamente entrenados hacia territorio caribeño para liderar la búsqueda.

A este respecto, voceros de la GSF indicaron una semana después del asalto que cuadrillas de rescate encontraron fragmentos humanos con características similares a las de los efectivos extraviados.

Sin embargo, el mandatario salvadoreño descartó de plano esa hipótesis preliminar y ratificó la continuidad de los operativos hasta esclarecer la situación de sus soldados.

De igual manera, el alto mando salvadoreño sostiene la tesis de que las bandas retienen cautivas a las tropas para utilizarlas como escudo de negociación táctica.

La arremetida contra Chen Mechan y 400 Mawozo

Por añadidura, el contingente salvadoreño estrenó su presencia operativa con una masiva incursión armada ejecutada a comienzos de esta semana en la llanura de Cul-de-Sac.

Las tropas orientaron el ataque en esta planicie ubicada al noreste de la capital con el fin explícito de desarticular a los temidos grupos criminales Chen Mechan y 400 Mawozo.

En tal sentido, los informes de seguridad responsabilizan directamente de la emboscada a la estructura de 400 Mawozo, agrupación sanguinaria que opera bajo el mando directo de Lanmò San Jou.

Asimismo, las columnas militares estrechan el cerco sobre los reductos de ambas facciones para neutralizar su capacidad de fuego y cortar sus líneas de suministro logístico.

Por otro lado, los pobladores de la periferia capitalina reportan un clima de tensión constante ante la inminencia de nuevos enfrentamientos directos entre los soldados y los pandilleros.

Con información de EFE