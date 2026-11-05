Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank.

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay. El ahora ex mandatario iba a ser sometido a juicio político por el Congreso con el apoyo de su propio partido tras el cierre del Ueno Bank, entidad en la que casi tres millones de ahorristas tienen congelados sus fondos.

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, señaló Peña en un video difundido en su cuenta de X.

El discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la situación de Ueno. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, expresó.

También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal.

El golpe final que precipitó la decisión de Peña lo dio esta mañana Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra el ahora ex jefe de Estado.