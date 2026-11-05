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Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo
Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo

Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo.

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Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo.

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú confirmó la detención de un ciudadano venezolano que había publicado un video en redes sociales retando abiertamente a los cuerpos de seguridad del país a deportarlo.

El joven difundió previamente un material audiovisual en el que cuestionaba las acciones de fiscalización y expulsión de extranjeros que ejecutan las autoridades peruanas en el marco de las políticas de control fronterizo e interno.

«Soy venezolano en Perú y dicen que están deportando, ¿quién? Yo estoy aquí. Aquí los espero, vengan por mí. No se tarden», manifestó el ciudadano en el mensaje grabado que se viralizó en distintas plataformas digitales y motivó el despliegue de las comisiones policiales.

Autoridades de Perú detuvieron al venezolano que había publicado un video en redes retándolos a deportarlo

Tras la difusión del video, funcionarios de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones de campo para ubicar al implicado.

Los efectivos lograron intervenir al sujeto en una zona rural del país cuyo nombre no fue especificado en el reporte inicial.

El detenido fue abordado por los uniformados y trasladado a bordo de una unidad patrullera hasta las dependencias de la Superintendencia Nacional de Migraciones para formalizar el expediente administrativo.

Una vez en la sede institucional, las autoridades sometieron al ciudadano a una verificación de estatus migratorio, control de identidad y fiscalización de antecedentes.

Proceso de expulsión por infracción a la seguridad ciudadana

El ente migratorio precisó en un comunicado formal que al ciudadano se le imputan faltas graves que vulneran la legislación nacional en materia de convivencia y resguardo público.

«Se le imputan conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, infracciones que se sancionan con la expulsión del país», precisó el informe emitido por la institución peruana.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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