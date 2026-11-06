Un nuevo derrame petrolero afecta a más de diez kilómetros de costa en el municipio Valmore Rodríguez, estado Zulia, perjudicando el ecosistema marino, las redes y las embarcaciones de los pescadores locales.

Nuevo derrame de crudo golpea más de 10 kilómetros de costa en Zulia

Yohan Flores, coordinador de Azul Ambientalista, advirtió que playas como Los Coquitos están colapsadas por el crudo y hizo un llamado a Pdvsa y a las demás autoridades a «atender esta grave situación«.

«Más de 10 kilómetros de costas están afectadas producto de más de 36 tuberías que están totalmente rotas», denunció.

Flores señaló que los habitantes de la zona se ven gravemente perjudicados, ya que su principal actividad económica es la pesca, ahora comprometida por la contaminación.

Con información de Unión Radio.