Papa León XIV llega a Argentina en una histórica visita apostólica tras casi 40 años.

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que desarrollará hasta el próximo miércoles, la primera de un papa en casi 40 años a este país.

Papa León XIV llega a Argentina en una histórica visita apostólica tras casi 40 años

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el pontífice aterrizó en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde lo recibió el presidente argentino, Javier Milei.

Bajo el lema ‘Bienvenidos todos: vayan y anuncien’, la visita de León XIV será la primera de un papa a Argentina desde que en 1987 Juan Pablo II hiciera su segundo viaje al país.