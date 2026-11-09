Evacúan instalaciones de Caracol Televisión por presunta amenaza de bomba.

En la noche de este sábado, 7 de noviembre, decenas de trabajadores fueron evacuados de emergencia de las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, Bogotá.

Evacúan instalaciones de Caracol Televisión por presunta amenaza de bomba

La medida de evacuación se activó tras registrarse una alerta por una presunta amenaza de bomba en el lugar.

Durante la contingencia, en la zona se reportó el sobrevuelo de un dron y la presencia de un helicóptero que, en apariencia, pertenecía a la Policía Nacional.