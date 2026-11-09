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Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela
Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela

Durante un foro académico y económico llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad de Margarita (Unimar), en alianza con el Grupo Guayacán, el politólogo y analista Pedro Pablo Fernández expuso su visión sobre las perspectivas de recuperación económica del país frente al reordenamiento del panorama energético global.

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Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela
Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela

Inversión privada y fortaleza institucional son clave para aprovechar la coyuntura energética de Venezuela

Durante su intervención, Fernández enfatizó que el desafío central para Venezuela radica en gestionar de manera eficiente la atracción de nuevos capitales, evitando repetir modelos rentistas del pasado que resultaron insuficientes para el desarrollo nacional.

El especialista subrayó la urgencia de transformar la percepción del potencial económico del país, recordando que la mera posesión de recursos naturales en el subsuelo no se traduce automáticamente en prosperidad económica.

«Es indispensable transitar decididamente hacia un modelo productivo dinámico que estimule la participación del sector privado, convirtiendo el potencial energético en puestos de empleo estables y en mejoras reales para la economía de los hogares venezonalos», planteó el conferencista.

Geopolítica del crudo e infraestructura básica

El análisis presentado indica que los conflictos e inestabilidades operativas en Europa y Medio Oriente han colocado nuevamente los hidrocarburos venezolanos en la cartera prioritaria de suministro para los mercados occidentales.

Sin embargo, Fernández advirtió que para materializar ese interés internacional en contratos e inversiones tangibles es imperativo resolver los cuellos de botella en la infraestructura nacional, comenzando por la estabilización definitiva del sistema eléctrico, un factor crítico que impacta de lleno a la región insular y al resto del territorio.

Garantías jurídicas y motores de crecimiento

Para el analista, la atracción de grandes inversiones exige ofrecer un marco de certidumbre a los capitales privados. Esto pasa, según su criterio, por una reestructuración del sistema de justicia que garantice la seguridad jurídica y por la consolidación de procesos electorales transparentes.

Fernández sostuvo que una plataforma institucional sólida abrirá paso a un crecimiento económico destacado, impulsado en su fase inicial por sectores clave como la banca, el crédito financiero y la construcción.

Finalmente, hizo un llamado a un cambio cultural que deje atrás las fallas históricas del centralismo en la gestión pública, construyendo un entorno estable donde la iniciativa privada actúe como el verdadero motor de la recuperación productiva de la nación.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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