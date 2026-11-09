Un niño de un año murió en la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, después de consumir diésel (gasoil) por accidente en su domicilio.

Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil

Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil

El suceso se registró en el municipio Libertador de la región oriental. Según los informes preliminares, el menor tuvo acceso al combustible que estaba guardado al alcance de los niños en una casa de la zona.

Luego de notar la ingesta, los parientes lo llevaron de emergencia al centro de salud principal de Maturín.

A pesar de su llegada a la unidad médica y de la aplicación de los protocolos de auxilio, el cuadro de intoxicación grave y las complicaciones respiratorias derivadas de la aspiración de hidrocarburos provocaron su fallecimiento pocas horas más tarde.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron las pesquisas necesarias para determinar las condiciones precisas del caso y esclarecer los hechos, según recoge El Nacional.