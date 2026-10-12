La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional para impulsar la economía local y la producción de alimentos. Así lo anunció durante su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 de la FAO, celebrado en Italia.

Delcy Rodríguez anuncia en la FAO nueva ley alimentaria para fortalecer la producción nacional

Esta propuesta legal conectará de forma directa a la economía comunal, comunitaria y de emprendimiento con la industria agroalimentaria nacional. El objetivo principal busca asegurar un acoplamiento total en toda la cadena de fabricación de alimentos del país.

La mandataria señaló que la norma reforzará las estrategias para dinamizar el aparato productivo venezolano. Además, presentó el plan «Venezuela Alimenta», una iniciativa que articulará a los distintos sectores productivos para alcanzar la meta global de erradicar el hambre.

«La alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas. Garantizar este derecho requiere políticas públicas inclusivas y sostenidas, pero requiere también producción, inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación», afirmó durante su alocución.

De igual forma, la alta funcionaria enfatizó que el mundo necesita paz y un sistema internacional con verdadera capacidad de cooperación, capaz de dejar a un lado las discrepancias ideológicas y políticas.

En su balance de este lunes 12 de octubre, Rodríguez destacó que Venezuela lidera a los países de la región con mayores avances recientes en el combate contra la subalimentación.

La presidenta apoyó su afirmación en cifras oficiales e indicadores atribuidos a la FAO. Según estos datos, la tasa de prevalencia de la subalimentación en el territorio nacional cayó al 5,3% en 2025 y alcanzó un 3% en lo que va de 2026.