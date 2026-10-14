Un tribunal chileno emitió recientemente un veredicto condenatorio contra el venezolano Humberto Alejandro Pernia Rodríguez por el femicidio de su expareja, Daymari Nalief Toledo Castillo, de 45 años, ocurrido el 30 de agosto de 2025 en su lugar de trabajo.

Fiscalía chilena solicita cadena perpetua para venezolano condenado por femicidio

Según la emisora chilena Radio FM, el Ministerio Público solicitó que Pernia Rodríguez sea condenado a presidio perpetuo calificado. La lectura de la sentencia está prevista para el viernes 16 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m.

El crimen ocurrió en un establecimiento de venta de insumos médicos ubicado en el Boulevard Brisas del Centro, en Talca, donde Toledo trabajaba. De acuerdo con los antecedentes presentados durante el proceso judicial, la mujer fue atacada con un arma blanca y recibió 27 lesiones cortantes.

El fiscal Héctor de la Fuente explicó que el tribunal dio por acreditado el femicidio íntimo y tres circunstancias agravantes: ensañamiento, alevosía y antecedentes de violencia psicológica contra la víctima, tanto en Venezuela como en Chile.

El representante del Ministerio Público indicó que la acusación se sustentó en las pruebas presentadas durante el juicio, en el que también participó el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), junto con los antecedentes recabados por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, la abogada querellante del SernamEG en la región del Maule, María José Fernandes, señaló que se logró acreditar que Toledo había sufrido maltrato habitual por parte de Pernia durante la relación de pareja. La profesional representó a la madre de la víctima en el proceso judicial.

Ambos eran venezolanos y tenían tres hijos en común. Los antecedentes difundidos durante la investigación señalaron que familiares habían denunciado amenazas contra Toledo aproximadamente dos meses antes del asesinato.

Tras el ataque, Pernia se provocó lesiones y fue detenido en el lugar por Carabineros. Posteriormente, la Fiscalía formalizó la investigación por femicidio y el tribunal decretó prisión preventiva.

Con el veredicto condenatorio, el proceso judicial avanza hacia la determinación de la pena. La Fiscalía pidió presidio perpetuo calificado y, de manera subsidiaria, presidio perpetuo simple.